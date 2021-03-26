Robot Sophia’nın sanat eseri 689 bin dolara satıldı

Robot Sophia’nın yaptığı tablo, açık artırmada 688 bin 888 dolara NFT olarak alıcı buldu.

Son dönemde sanat alanında hızla yükselen dijital satış yöntemlerinden NFT ile (Non-Fungible Token) büyük bir satın alım daha gerçekleştirildi.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından 2016’da üretilen insansı robot Sophia’nın yaptığı tablo, yapılan açık artırmada 688 bin 888 dolara satıldı.

Eseri alan kişinin kim olduğu henüz bilinmezken, Sophia’yı üreten David Hanson, açık artırmada teklif verilme hızına şaşırdığını dile getirdi.

Öte yandan robot Sophia’nın tabloyu, Tesla’nın CEO’su Elon Musk gibi ünlü kişileri betimleyen renkli portreleri ile tanınan 31 yaşındaki İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto ile birlikte ürettiği aktarıldı.

NFT NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.