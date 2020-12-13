Rocket Lab, Güneş tutulması nedeniyle fırlatma görevini iptal etti

Rocket Lab'ın Elektron roketiyle yapacağı uydu fırlatma görevi, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Güneş tutulması nedeniyle ertelendi.

Electron ismini verdiği roketleriyle yörüngeye çeşitli uydular fırlatan ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab, Güneş tutulması nedeniyle yeni fırlatma görevini ertelemek zorunda kaldı.

Japon uydu görüntüleme şirketi Synspective şirketine ait sentetik açıklıklı radar uydusu Strix'in fırlatma görevi, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Güneş tutulmasının Güney Yarım Küre'nin bir bölümünü karanlıkta bırakacak olması nedeniyle bir gün sonraya alındı.

GÜÇ SİSTEMİ ETKİLENECEKTİ

Japon şirketin talebiyle alınan kararın, karanlığın Güneş enerjisiyle çalışan uydunun güç sistemini etkilemesi ve sıcaklık değerlerini düşürerek yörüngeye ilerleyişini engellemesi olasılığına karşı tedbir olarak alındığı tahmin ediliyor.





Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi; SpaceX, Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine, 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirket, fırlatma görevlerini Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'nda kurduğu özel platformdan yapıyor.

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