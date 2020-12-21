Rockstar Games, GTA 6 hakkında açıklama yaptı

Rockstar Games'in tasarım prodüksiyonu direktörü Tarek Hamad ile dünya ve içerik tasarım direktörü Scott Butchard, GTA 6'da tek oyunculu hikaye modu hakkında açıklamalarda bulundu.

Grand Theft Auto, kısa adıyla GTA, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en iyi oyun serilerinden bir tanesi.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan oyunların başında geliyor.

Ayrıca geliştirici şirket, oyunun online sürümüne sürekli güncellemeler getirerek günümüzde de popüler olmasını sağlıyor. Özellikle GTA 5 Online, yıllar geçmesine rağmen hala şirketin en çok gelir elde ettiği yapımların başında geliyor.

GTA 6 HİKAYE MODU OLMAYABİLİR İDDİASI

Rockstar Games'in GTA 5 Online ile adeta para pastığının farkında olan birçok oyunsever, GTA 6'da hikaye modunun olmayacağını ve şirketin online moda odaklanacağını iddia etmişti.

ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA

Rockstar Games'in tasarım prodüksiyonu direktörü Tarek Hamad ile dünya ve içerik tasarım direktörü Scott Butchard, tek oyunculu hikaye modunun bir yere gitmeyeceğini ve GTA 6'da da yer alacağını açıkladı.





GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive tarafından yayınlanan yeni raporlar, GTA 6'nin 2021 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına geleceğini gösteriyor. Şirket, büyük ihtimalle oyunun PC sürümünü de yayınlayacak, ancak bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.