Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin görevden alındı

Kremlin, saldırgan söylemleriyle gündeme gelen Roscosmos Direktörü Dmitry Rogozin'in görevden alındığını duyurdu.

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söylemişti.

Putin görevden aldı

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un söylediği saldırgan ifadelerle sıkça dünya basınında gündeme gelen direktörü Dmitri Rogozin, görevden alındı. Kremlin, Rogozin'e başka bir görev verileceğini söyledi.

Rogozin'in görevden alınma gerekçesiyle ilgili detay paylaşılmazken, bağımsız Rus haber sitelerinden biri, Rogozin'in terfi edilerek Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin başına geçirilebileceğini iddia etti.

Rogozin'in yerine Roscosmos'un başına, asker geçmişli başbakan yardımcısı ve eski savunma bakanı Yuri Borisov getirildi.



