Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin: Amerika'nın Ay'a gittiğinden şüphe duyuyorum Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, ABD'li astronotların 1969'da Apollo 11 misyonuyla gerçekten Ay'a indiğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, ABD'li astronotların 1969'da Apollo 11 misyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin gerçekten Ay'a indiğinden şüphe duyduğunu söyleyen Rogozin, henüz kesin bir kanıt görmediğini söyledi.

"Amerikalılar hiç etkilenmedi"

Rogozin, Amerikalıların gerçekten oraya ayak basıp basmadığı konusunda şüphelenmeye, Sovyet kozmonotlarının uçuşlarından döndüklerinde ne kadar bitkin göründüklerini ve Apollo 11 mürettebatının hiç etkilenmediğini gördüklerinde başladığını belirtti.

"Kanıt göndermediler"

Rogozin, o sırada Roscosmos'un kanıt talep ettiklerini, ancak NASA'nın herhangi bir kanıt göndermediğini vurguladı.

Apollo 11 görevi nedir

Apollo 11, Ay yüzeyinde yürüyen ilk insanlar olarak tarihe geçen Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ile Ay'a yapılan ilk insanlı görevdi.