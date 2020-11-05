RTÜK; Netflix, Amazon Prime Video, Fizy ve TV8'e yayın lisansı verdi

RTÜK, başvuru işlemlerini tamamlayan Netflix, Amazon Prime Video, Fizy, TV8, Diyanet TV ve PowerApp Music kuruluşlarına 10 yıl süreyle internet yayın lisansı verdi.

Son yıllarda internet yayıncılığının gelişmesiyle başta Netflix olmak üzere birçok platform, Türkiye pazarında yayınlarını oldukça artırdı.

Genellikle aylık abonelik sistemini kullanan bu platformlar, belirli ücret karşılığında bütün içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda ise başta Netflix olmak üzere internette yayın yapan birçok platformu yakından ilgilendirecek bir karar alınmış ve internet yayını yapan platformların RTÜK denetimine gireceği açıklanmıştı.

KURULUŞLAR ŞARTLARI SAĞLADI

Bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK’ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi.

Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi.



10 YILLIK LİSANS VERİLDİ

RTÜK, başvuru işlemlerini tamamlayan Netflix, Amazon Prime Video, Fizy, TV8, Diyanet TV ve PowerApp Music kuruluşlarına 10 yıl süreyle internet yayın lisansı verdi.

Ayrıca “ON MEDYA” logo/çağrı işaretli kuruluşa, internet ortamından radyo (İnternet-RD) ve televizyon (İnternet-TV) lisansıyla “TV+” markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi.

DEPREM BÖLGESİNE KOLAYLIK

RTÜK ayrıca, aldığı kararla deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık sağladı. Buna göre, Aydın ve İzmir illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük sürelerinin mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatılması sağlandı.

