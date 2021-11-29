RTX 2060 12 GB, 7 Aralık'ta satışa çıkacak

Yakında piyasaya sürülecek olan güncellenmiş RTX 2060 modeli 12GB vRAM ile kullanıcılarla buluşacak.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Tüm bu sorunlar, bir de yüksek dolar kuruyla birleşince, son zamanlarda ülkemizde sıfır ekran kartlarının fiyatları adeta uçuşa geçti.

Nvidia ve AMD gibi üreticiler ise durumdan son derece memnun. Hatta Nvidia, son zamanlarda mevcut ekran kartlarını güncelleme yoluna gidiyor.





12GB RTX 2060 GELİYOR

Nvidia, 12GB vRAM ile gelecek RTX 2060 modelini 7 Aralıkta satışa sunacak. RTX 2060 12GB olarak bilinen kartın, RTX 2060 SUPER'in sahip olduğu 2176 CUDA çekirdeğini kullanması bekleniyor.

Kağıt üzerinde, kartın bellek bant genişliği dışında 2060 SUPER ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Saat hızlarından bahsedecek olursak; iki farklı kaynağa göre, fabrika çıkışı varsayılan 1650 Mhz olan hızların boost ile 1690 Mhz dolaylarında olması bekleniyor.

NVIDIA RTX 2060 12GB modelinin, RTX 3060 12GB'a daha ucuz bir alternatif olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.