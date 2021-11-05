RTX 3000 ekran kartlarıyla dolu kamyon çalındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, EVGA RTX 3000 serisi ekran kartları ile dolu bir kamyon çalındı. EVGA, kartların piyasaya sürülebileceği konusunda müşterilerini uyarıyor.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kripto para madencileri, yeni ekran kartlarında yaşanan kıtlığın ve yüksek fiyat artışının en büyük sorumlusu olarak kabul ediliyor.

HIRSIZLIK VAKALARI ARTTI

Hatta durum öyle kritik bir seviyeye geldi ki ekran kartlarında yaşanan hırsızlık vakaları son zamanlarda artış göstermiş durumda.

EVGA Ürün Müdürü Jacob Freeman, GeForce RTX 3000 grafik kartları ile dolu bir kamyonun Kaliforniya dağıtım merkezine giderken çalındığını açıkladı.

Kamyonun, satış fiyatı 329 ila 1959 dolar arasında değişen RTX 3060 ile RTX 3090'a kadar olan modellerle dolu olduğu belirtiliyor.

Çalınan kart modellerinin bir listesini elinde bulunduran EVGA, kullanıcıların dikkatli olmalarını ve çalıntı ürünlerin garanti kaydının yapılmayacağını söylüyor.

Geçtiğimiz yıl, Çin'deki bir MSI fabrikasında çalışan kişiler tarafından 330 bin doların üzerinde 40 adet RTX 3090 konteyneri çalınmıştı.