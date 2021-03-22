Rus hacker, Tesla'nın ağına sızmaya çalıştığını itiraf etti

Rus hacker Egor Igorevich Kriuchkov, Tesla şirketinin bilgisayar ağına kötü niyetli yazılım yerleştirmeye çalıştığına dair suçlamaları kabul etti.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği yazılım ve teknolojilerle diğer şirketlerin de ilgisini çekiyor.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Tesla’nın lityum-iyon pil ve elektrikli araç alt montaj fabrikasında, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilginç bir hack girişimi yaşanmıştı.

Elon Musk'ın paylaştığı bilgilere göre bir Rus vatandaş, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bilgilerini çalmak için çalışanlara para teklif etti.

ÇALIŞANLARDAN VİRÜS YÜKLEMESİNİ İSTEDİ

Egor Igorevich Kriuchkov isimli kişi, Tesla bünyesinde çalışan pek çok işçinin kapısını çalarak markanın sistemlerine bir virüs yüklemesini istedi.

Casus işçilerin, virüs yükledikleri takdirde banka hesaplarına tam 1 milyon dolar yatırılacağını ifade eden Kriuchkov, iletişimde kaldığı çalışanlara da tek kullanımlık telefonlar verdi.





KAÇARKEN YAKALANDI

Planında başarısız olan Kriuchkov, yakalanacağını anlayınca Reno'dan Los Angeles'a kaçtı. Ancak Rus vatandaşı, 22 Ağustos 2020'de ülkeden kaçmak üzereyken yakayı ele verdi.

AYLAR SONRA GELEN İTİRAF

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kriuchkov'un, 15 Temmuz 2020-22 Ağustos 2020 arasında ABD'de turist vizesiyle bulunduğu ve tüm suçlamaları kabul ettiği duyuruldu.

GÖZLER RUSYA'YA ÇEVRİLDİ

Gözaltına alınan Kriuçkov, Eylül 2020'de Rus yönetiminin Tesla'ya saldırı planından haberdar olduğunu ifade etmişti. FBI ve avukatlar ise olayın Rus hükümetiyle bağlantılı olmadığını iddia etmişti.

Rus hacker'ın karar duruşması ise 10 Mayıs 2021'de gerçekleşecek.