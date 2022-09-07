Rus hackerlar, Japon hükümetine saldırdı

Japonya hükümetinin internet portalının siber saldırıya uğradığı ve geçici olarak erişilemez hale geldiği açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ruslar, Japon hükümetine saldırdı

İHA'da yer alan habere göre, Japonya hükümetinin internet portalının dün siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Ulusal Kriz Önleme ve Güvenlik Stratejisi Merkezi'nden yapılan açıklamada, hükümete bağlı web sitelerinin kısa bir süre içinde birden fazla kaynaktan veri gönderen bilgisayar korsanları tarafından yapılan ve DDoS saldırısı olarak bilinen saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Rus yanlısı hacker grubu, sorumluluğu üstlendi

Rus yanlısı hacker grubu Killnet, Telegram adlı uygulamada Japonya'nın çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef aldığını duyuran bir mesaj yayınladı.

Killnet hacker grubunun adı, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ait web sitelerine yönelik bir dizi siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti.