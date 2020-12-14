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    Rus hükümetinin, ABD'de iki bakanlığa saldırdığı iddia edildi

    Beyaz Saray, ABD Ticaret ve Hazine bakanlıklarına yabancı bir hükümetin siber saldırıda bulunduğunu açıkladı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 11:22
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    Rus hükümetinin, ABD'de iki bakanlığa saldırdığı iddia edildi

    Son zamanlarda artan siber saldırılardan ABD'de nasibini aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yabancı bir hükümetin Ticaret ve Hazine bakanlıklarına saldırı yaptığı duyuruldu.

    ABD yönetiminden saldırının yapıldığı ülkeye dair herhangi bir açıklama gelmezken, Washington Post gazetesi söz konusu saldırının ardında Rus hükümeti olduğunu öne sürdü.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, bu iki bakanlığa bağlı Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi'nin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını ve konuyla ilgili tüm detayları ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

    Rus hükümetinin, ABD de iki bakanlığa saldırdığı iddia edildi #1

    SORUN CİDDİ

    Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi.

    Rusya cephesinden ise ABD'nin iddialarına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırı ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.

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