Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 2 Rus kozmonot, istasyonun yeni Nauka modülüne hazırlanması ve düzenli bakım çalışmaları için 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan 2 Rus kozmonot Oleg Novitsky ile Peter Dubrov’un istasyonun dışına çıkarak, yeni Nauka modülüne hazırlanması ve düzenli bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktığı belirtildi.

Uzay yürüyüşü kapsamındaki bakım, Poisk modülünün kapağının açılması ile başladı. Modülün açılmasının ardından istasyonun, yeni Nauka modülüne hazırlanması için önceki uzay yürüyüşünde başlanan ancak tamamlanamayan çalışmaya devam edildi.

Rus kozmonotlar, 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü yaptı - VİDEO

7 SAAT 19 DAKİKA SÜRDÜ

Kozmonotların yeni Nauka modülüne hazırlık ve düzenli bakım çalışmaları, 7 saat 19 dakika süren uzay yürüyüşü boyunca tamamlandı.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Poisk modülünün bağlantılarının kesilme sürecinin devam edildiği, birkaç gün sonra Nauka çok amaçlı laboratuvarının aktif olacağı belirtildi.

Son olarak 18 Kasım 2020’de uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonotlar, bu yürüyüş ile birlikte 2021 yılının ilk yürüyüş programına başlamış oldu.



