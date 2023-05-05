Rus kozmonotlar 7 saatlik uzay yürüyüşünü tamamladı Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 7 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

İHA

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan astronotlar, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere zaman zaman uzay yürüyüşü yapıyor ve istasyonun dışına çıkıyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 7 saatlik uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin adlı kozmonotların 7 saat 11 dakikalık uzay yürüyüşü başarıyla tamamlandı.

Bir parçanın yeri değişti

Rus kozmonotlar, ISS içindeki başka bir Rus kozmonot olan Andrei Fedyaev tarafından kontrol edilen robotik kol yardımıyla Rassvet modülünden Nauka modülüne bir hava kilidi odasının yerini değiştirdi.

Rusya'nın en büyük ve en gelişmiş araştırma tesisi olan Nauka çok amaçlı laboratuvar modülü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.