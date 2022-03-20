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    Rus kozmonotlar: Üniformamızda gizli işaret aramayın

    İstasyonda karşılanan kozmonotlar, sarı kıyafetleriyle göze çarptı. Ukrayna mesajı verildiği şeklinde yorumlar yapılırken, tartışmalara son nokta konuldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.03.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 10:26
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    Rus kozmonotlar: Üniformamızda gizli işaret aramayın

    Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan üç Rus kozmonotun sarı ve mavi renkte tulum giymeleri dikkat çekmişti.

    Kozmonotların, Ukrayna'ya destek vermek amacıyla böyle bir yola başvurduğu belirtilmişti. Ancak, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığı açıklandı.

    "GİZLİ İŞARET ARAMAYA GEREK YOK"

    Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı.

    Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi.

    "BAŞKANIMIZ VE HALKIMIZLA BİRLİKTEYİZ"

    Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, “Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

    Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

    SARI VE MAVİ RENK AYRINTISI

    Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

    Rus kozmonotların dikkat çeken kıyafetleri ViDEO

    Rus kozmonotlar: Üniformamızda gizli işaret aramayın #1

    Rus kozmonotlar: Üniformamızda gizli işaret aramayın #2


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