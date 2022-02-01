Rus mahkemesi, Samsung telefonların satış yasağını iptal etti

Rusya, geçtiğimiz yıl ekim ayında Samsung'un 61 akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirmişti. Ancak mahkeme, bu kararı bozdu.

Moskova Tahkim Mahkemesi, geçtiğimiz ekim ayında Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un tam 61 adet akıllı telefon modeline ithalat, satış ve depolama yasağı getirmişti.

Alınna kararla, Samsung Galaxy J5 gibi modeller ile Galaxy Z Fold gibi yepyeni akıllı telefonların da Rusya'ya girişi yasaklandı.

Samsung'un Rusya'da engellenmesinin nedeni İsviçre merkezli Sqwin şirketi. Rusya'dan alınan bir patentle özel bir elektronik ödeme sisteminin sahibi olan şirket, Samsung hakkında şikayetçi olmuştu.

Şirketin iddiasına göre Samsung, kendi ödeme sistemi "Samsung Pay" ile Sqwin'in haklarını ihlal ediyordu.

MAHKEME, YASAĞI İPTAL ETTİ

Bir Rus mahkemesi, Samsung Electronics'in Samsung Pay sistemiyle ilgili bir fikri mülkiyet davasında Rusya'da 61 model akıllı telefon ithal etmesini ve satmasını yasaklayan önceki kararı bozdu. Mahkeme, Samsung'un kötü niyetli davranmadığına hükmetti.

Elektronik ödeme sistemlerinin Rusya'daki varlıklarına baktığımızda, pazar payının yüzde 32'si Google Pay'e ait.

Apple Pay'in yüzde 30'luk hakimiyetinin olduğu Rusya'da Samsung Pay'in büyüklüğü ise yüzde 17.