Rus medyası, TikTok kullanmaya devam ediyor

TikTok, Rusya'dan gelen içerikleri askıya aldığını söylemesine rağmen Rus medyasına ait hesaplar platformda içerik paylaşmayı sürdürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

Örneğin TikTok, devlet destekli RT ve Sputnik gibi medya şirketlerinin platformda içerik paylaşmalarına yasak getirmişti.

Rus medyası paylaşımlara devam ediyor

Rusya haber ajansı RIA Novosti, halen savaş ve güncel olaylar ile ilgili içerikleri TikTok’un sınırlamalarına rağmen hizmet üzerinde yayınlamaya devam ediyor.

Sputnik Video’nun en son TikTok yayını, 29 Mart tarihinde ve Sputnik’in İspanyolca hesabından geldi.

En bilinen Rus medya hesaplarından biri olan Russia Today ise, 28 Mart tarihine kadar TikTok üzerinde içerik yayınlamaya devam etti.

TikTok’un, Rusya’dan gelen yeni içeriklerin akışına yönelik yoğun kontrolüne rağmen, Rus hükumeti ile ilişkili olduğu bilinen hesapları neden engelleyemediği hakkında herhangi bir açıklama yok.