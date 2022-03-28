Rus merkezli Kaspersky, ulusal güvenlik tehdidi ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Kurulu (FCC), Rusya merkezli Kaspersky güvenlik şirketini, ulusal güvenliği tehdit eden kurumlar listesine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle birçok Rus merkezli şirket mercek altına alınıyor. Bunlardan biri olan dünyanın en büyük antivirüs yazılımlarından Kaspersky, ABD'nin de radarına girdi.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), Kaspersky şirketinin ‘ulusal güvenlik tehdidi’ olarak belirlendiğini duyurdu.

FCC’nin başındaki isim Brendan Carr, “ABD’nin çıkarlarına zarar verecek olan, ağlarımıza casusluk yapmaya çalışan Rusya destekli kuruluşu bu listeye eklemek oluşan tehditlerden korunmamızı sağlayacak.” dedi

KASPERSKY AÇIKLAMA YAPTI

Kara listeye alınmalarının teknik değerlendirmeler yerine siyasi değerlendirmeler sonucu olduğunu dile getiren Kaspersky, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı.

Ayrıca şirket, FCC veya diğer ABD’li düzenleyiciler ile endişeleri gidermek için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ALMANYA DA UYARMIŞTI

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI), geçtiğimiz günlerde Rusya merkezli Kaspersky antivirüs yazılımının kullanılmaması gerektiği yönünde çağrı yaparak kullanıcıları uyarmıştı.

Rusya’nın antivirüs yazılımı üzerinden siber saldırı gerçekleştirme ihtimali olduğunu belirten Almanya, kullanıcıların farklı alternatiflere yönelmesini istemişti.