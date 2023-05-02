Ruslar geri adım attı! Uzay istasyonuna olan destek sürecek Rusya 2028’e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu destekleme kararı aldı.

ensonhaber.com

Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası Batı ülkeleri tarafından birçok yaptırıma maruz kalan Rusya, uzaydaki faaliyetlerini gözden geçirme kararı almıştı.

Yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Rusya uzay ajansı Roscosmos, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) terk edeceğini açıklamıştı.

Rusya geri adım attı

NASA, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir blog gönderisi ile Rusya’nın 2028’e kadar uzay istasyonunu destekleyeceğini açıkladı.

ABD, Japonya, Kanada ve üye Avrupa ülkeleri, istasyonu 2030’a kadar çalıştırmaya devam edeceklerini söylüyor.

Bu tarihten sonra ömrünün sonuna gelecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu’na ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

Öte yandan ABD, Rusya'nın her an istasyondan çekilme ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

NASA ve Beyaz Saray, Rusya'nın ani bir şekilde istasyondan ayrılması halinde astronotları istasyondan çekmek ve istasyonu Rus iticileri olmadan yörüngede tutmak için planlar hazırlıyor.