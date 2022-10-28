Rüşvetten hapis yatan Samsung'un başkanı Lee Jae-yong, şirketin başına geçti

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklanan Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, yeniden yönetici koltuğuna oturdu.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee, bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Lee, 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ardından suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.

ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen ve 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenen Lee, 2021 yılında yeniden 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 13 Ağustos 2021'de şartlı tahliye kararıyla tahliye olmuştu.

Birkaç ay önce affedilmişti

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla aralarında Lee'nin de bulunduğu 1691 mahkumu affetti.

Yeniden Samsung'un başına geçti

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, yeniden yönetici koltuğuna oturdu.

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklanan ve daha sonra affedilen Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, yeniden şirketin başına geçti.

Samsung'a göre Jay Y. Lee'nin patron olmasının nedeni, daha güçlü hesap verebilirlik ve iş istikrarına duyulan acil ihtiyaç.

Öte yandan Jay Y. Lee, resmi olarak açıklanmasa da 2014 yılından beri Samsung'un başındaki tek isimdi. Bu nedenle yeni alınan karar, aslında sembolik.