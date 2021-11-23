Rusya, 2022'ye kadar teknoloji şirketlerinin ofis açmasını istiyor

Rusya, 13 yabancı teknoloji şirketinin 2021'in sonuna kadar Rusya topraklarında resmi olarak temsil edilmesini talep etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük teknoloji şirketleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için, yabancı sosyal medya devlerini Rusya'da ofis açmaya zorlayan bir yasayı geçtiğimiz aylarda imzalamıştı.

Söz konusu yasaya bağlı olarak Rusya, 13 yabancı teknoloji şirketinin 2021'in sonuna kadar Rusya topraklarında resmi olarak temsil edilmesini talep etti.

OFİS AÇMAYANA CEZA VAR

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, yasaya uyması gerektiğini söylediği günlük 500 binden fazla kullanıcısı olan yabancı teknoloji şirketlerinin bir listesini yayınladı. Mevzuatı ihlal eden firmalar, reklam yasakları gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Adı geçen şirketler arasında Google, Facebook, Twitter, TikTok ve mesajlaşma uygulaması Telegram da yer alıyor. Üstelik bu şirketler, Rusya'nın yasa dışı bulduğu içerikleri silmediği için bu yıl çeşitli para cezalarına çarptırılmıştı.

Rusya'nın, mobil uygulamalar pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla hedef aldığı Apple da listede yer alıyor.

RUSYA BU KONUDA NET DEĞİL

Analiz firması İnternet Araştırma Enstitüsü başkanı Karen Kazaryan, şirketlerin tam olarak hangi temsile sahip olması gerektiğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Kazaryan, salı günü Reuters'e verdiği demeçte, "Yasada hiçbir açıklama yok, şirketlerin yasal şeklinin ne olması gerektiğine dair hiçbir netlik yok." dedi.

Öte yandan Roskomnadzor, daha fazla ayrıntı vermeden, "Yabancı kuruluşların Rus mevzuatını ihlal eden bilgilere erişimi sınırlaması gerekiyor." sözünü yineledi.