Rusya, 2024'te uzay turizmine başlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) yan kuruluşu olan Glavkosmos, 2024’te Soyuz uzay aracı ile 2 ticari uçuşun gerçekleştirilmesi için anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde uzaya film ekibi göndererek uzayda ilk uzun metrajlı filmin çekilmesini sağlayan Rusya Federal Uzay Ajansı, şimdi de ABD'nin ardından uzay turizmine göz dikti.

Roscosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, dünyanın birçok ülkesinden uzaya turistik gezi için talepler aldıklarını belirterek, Roscosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos’tan bu yönde ilk adım geldiğini aktardı.

ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde devam eden "Expo 2020" fuarında konuşma yapan Glavkosmos’un Genel Müdürü Dmitry Loskutov, 2024 yılında Soyuz uzay aracı ile iki ticari uçuş için bir ön anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Bu anlaşmanın hangi firmalar ile imzalandığı konusunda bilgi vermeyen Loskutov, ön protokolün imzalanmasından sonra imza atılan şirketle anlaşmanın daha sonra detaylandırılacağını ifade etti.





Geçtiğimiz haziran ayında, Roscosmos bünyesinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya’nın uzay turistleri için 2024 yılına kadar 2 Soyuz MS insanlı uzay aracı üreteceğini duyurmuş ve RKK Energiya’nın yönetim kurulu tarafından onaylanan proje için 5 milyar ruble (yaklaşık 68 milyon dolar) bütçe ayrıldığı belirtilmişti.

UZAY TURİZMİ ÇALIŞMALARI

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, geçtiğimiz temmuz ve eylül aylarından uzaya iki turistik uçuş gerçekleştirmişti.

Söz konusu uçuşların sonuncusunda uzaya dünyaca ünlü bilimkurgu dizisi Star Trek’te Kaptan Kirk’ü canlandıran 90 yaşındaki usta oyuncu William Shatner’da gönderilmiş, Shatner uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını almıştı.

İngiliz iş insanı Richard Bronson, geçtiğimiz temmuz ayında uzay şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ise, geçtiğimiz ağustos ayında ise içinde 4 kişilik sivil mürettebatın bulunduğu bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başarmıştı.

