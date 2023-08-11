Rusya 47 yıl sonra ilk defa Ay’a araç gönderdi Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı fırlattı. İşte Rusların Ay görevi hakkında bilmeniz gerekenler.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda bazı ülkeler, Ay'ın güney kutbuna inme yarışına girdi. Bu bölgeyi önemli kılan şey ise su rezervlerinin olduğuna inanılması.

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı gönderdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz 2.1v roketini fırlattı.

21 Ağustos'ta Ay'a inecek

Luna-25, başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

Avrupa Rusya'ya destek vermiyor

Avrupa Uzay Ajansı, Pilot-D navigasyon kamerasını Luna-25'e takarak test etmeyi planlamış, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra projeyle bağlarını koparmıştı.

ABD'li astronot Neil Armstrong, 1969'da Ay'da yürüyen ilk kişi olarak tarihe geçti, ancak Sovyetler Birliği'nin Luna-2 görevi 1959'da Ay yüzeyine ulaşan ilk uzay aracı oldu.

Moskova daha sonra Mars'ı keşfetmeye odaklandı ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin düşüşünden bu yana Rusya, dünya yörüngesinin ötesine bilimsel sondalar göndermedi.

Ay'ın güney kutbuna iniş zor

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa Birliği gibi büyük güçlerin hepsi son yıllarda Ay'ı araştırıyor. Geçen yıl Japonya ve 2019'da İsrail araçları iniş görevi sırasında başarısız oldu.

Hiçbir ülke şimdiye kadar Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapmadı. Bir Hint misyonu olan Chandrayaan-2, 2019'da iniş yaparken yüzeye çakıldı.

Engebeli arazi, oraya inmeyi zorlaştırıyor, ancak su buzu keşfetmek ülkelerin tarihe geçmesini sağlayabilir.