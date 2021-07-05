Rusya: ABD'ye yapılan siber saldırıyla ilgimiz yok

Rusya, yüzlerce Amerikan işletmesini hedef alan geniş kapsamlı siber saldırıyla bağlantısı olmadığını açıkladı.

Son yıllarda, internet kullanımının oldukça artmasıyla siber saldırılarda da artış yaşanıyor. Özellikle ABD, 2021'de yapılan saldırılardan fazlasıyla etkilenmiş durumda.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin birçok bakanlık ve devlet kurumunu hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Birkaç gün önce gerçekleşen ve ABD merkezli birçok işletmeyi hedef alan saldırı sonucu, birçok sistem kullanılamaz hale geldi ve veirler ele geçirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ise, ABD istihbarat birimlerine saldırının arkasındaki kişileri soruşturma emri verdi.

GÖZLER RUSYA'YA ÇEVRİLDİ

Güvenlik firması Huntress Labs tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan Rusya bağlantılı REvil fidye yazılımı çetesinin sorumlu olduğu iddia edildi.

RUSYA: HABERİMİZ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın böyle bir saldırıdan haberdar olmadığını açıkladı.





BIDEN VE PUTIN SİBER SALDIRI KONUSUNU GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Cenevre'deki bir zirve sırasında siber güvenlik konularında istişarelere başlamayı kabul etti. Biden, Rusya'dan kaynaklanan fidye yazılımı saldırılarının çoğalmaya devam etmesi durumunda, Rusya'yı uyarmıştı.

Rus yetkililer ise, siber saldırıların Rusya tarafından gerçekleştirildiğini veya desteklendiğini defalarca reddetti.

70 MİLYON DOLAR FİDYE TALEBİ

Saldırıyı gerçekleştiren hacker grubu, ele geçirilen verilere karşılık ABD'li kurumlardan tam 70 milyon dolarlık fidye istiyor. Bu meblağ, bugüne kadar sanal veri karşılığı istenen en yüksek fidyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Siber güvenlik firması ESET, veri hırsızlığının onlarca ülkeyi kapsadığını ifade ederken, Beyaz Saray'dan pazar günü yapılan açıklamada ABD genelinde söz konusu hırsızlıktan etkilenen firmalara güvenlik desteği sağlanacağı kaydedildi.