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    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na siber saldırı

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.03.2022 - 10:15
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    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na siber saldırı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle siber korsanlar da harekete geçti. Özellikle Rusya hükümetine ait web sitelerini hedef alan siber saldırılar sonucu bazı birimler geçici olarak devre dışı kalıyor.

    Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

    Haberde, saldırı neticesinde bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.

    SİTE BAKIMA ALINDI

    Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.

    RUSYA


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