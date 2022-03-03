Rusya, Almanya ile olan uzay deneylerini durduruyor

Rusya, Almanya ile olan uzay deneylerini durduruyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) ortaklarından Rusya uzay ajansı Roscosmos, Almanya ile ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu, uzay istasyonu da tartışmaların hedefi oldu. İstasyonda Rusya ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin astronotları görev yapıyor.

RUSYA, ALMANYA İLE OLAN DENEYLERİ SONLANDIRIYOR

Rusya uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Almanya’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla’ya mektup gönderdiğini açıkladı.

Rogozin, uzay istasyonunda Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti.

Açıklamaya göre deneyler, Almanya olmadan bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek.

Roscosmos Genel Müdürü Rogozin, ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programının yeniden düzenleneceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

Almanya Havacılık Merkezi 'nden (DLR) yapılan açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade ederek tüm iş birliği projelerini durduracağını açıklamıştı.