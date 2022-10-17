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Rusya, Angara roketiyle gizemli uydusunu fırlattı
Rusya, bir haftada Dünya yörüngesine üçüncü kez uydu fırlattı. Son fırlatılan uydunun ne amaçla üretildiği bilinmiyor.
- Haber Merkezi
- 17.10.2022 - 09:18
Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile saat 22.55'te Plesetsk Uzay Üssü'nden Angara roketiyle EMKA-3 adlı küçük bir uydunun fırlatıldığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı'na hizmet vermeye başladığı söylenen uydu, yörüngesine yerleşti.
150 kilo ağırlığındaki EMKA-3 uydusu, Dünya'nın yaklaşık 300 kilometre üzerinde hizmet verecek. Roscosmos, uydunun hangi amaçla fırlatıldığını ise söylemedi.
Uydunun Savunma Bakanlığı'na hizmet verecek olması, askeri ve gizli görevlerde kullanılma ihtimalini akıllara getirdi.
Daha önce de fırlatılmıştı
Öte yandan Rusya, daha önce EMKA-1 ve EMKA-2 uydularını da fırlatmıştı. Ancak bu uyduların hizmet süresini tamamladığı ve yeni uyduya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.