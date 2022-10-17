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Rusya, Angara roketiyle gizemli uydusunu fırlattı

Rusya, Angara roketiyle gizemli uydusunu fırlattı

Rusya, bir haftada Dünya yörüngesine üçüncü kez uydu fırlattı. Son fırlatılan uydunun ne amaçla üretildiği bilinmiyor.