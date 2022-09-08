Rusya, Ay görevine 2023 yılında başlayacak

ABD ve Çin'den sonra Rusya da Ay'a gidebilmek için gün sayıyor. Roscosmos, yeni görevin gelecek yıl başlayabileceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevini gerçekleştirmek için çalışıyor.

Öte yandan Çin ve Rusya gibi ülkeler de kendi Ay görevlerini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Rusya'nın ilk görevi gelecek yıl başlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Ay programının bir parçası olan Luna-25 gezegenler arası istasyonun, hız ve menzil ölçme cihazındaki sorunlar giderildikten sonra 2023 Temmuz-Ağustos aylarında fırlatılabileceğini duyurdu.

Bu, neredeyse 50 yıllık aradan sonra Rusya’nın Ay’a ilk misyonu olacak. Araç, bu yılın mayıs-eylül döneminde de fırlatılabilirdi, ancak Roscosmos’a bağlı olmayan bir şirketin ürettiği cihazlarda çıkan teknik zorluklar, bunun imkansız hale getirdi.



