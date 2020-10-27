Rusya, Ay'a dört kişilik mürettebat göndermeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay'a 4 kişiden oluşan bir mürettebat göndereceklerini duyurdu.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars'a astronot göndermek için çalışmalarına devam ediyor.

Uzay yarışında ABD'nin gerisinde kalmak istemeyen Rusya ise yörüngesel uzay yolculuğunun daha da ötesine bakıyor.

AY'A 4 KİŞİLİK EKİP GİDECEK

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay’a süper ağır roketleri gönderecek olan iniş-kalkış modülünün, Dünya'nın uydusuna dört kişiden oluşan bir mürettebat ulaştıracağını duyurdu.

İLK GÖREV 2028'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’in başlarında geliştirilmesi için talimat imzaladığı süper ağır sınıfı taşıyıcı roketlerin, ilk kez 2028’de Vostoçni Uzay Üssü’nden fırlatılması öngörülüyor.

Roketlerden ilki, Dünya yörüngesine en az 100 ton, Ay’a ise 27 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, onun daha büyüğü olan ikinci roket ise yörüngeye 140 ton, Ay’a da 33 ton yük taşıyabilecek.

Bu taşıyıcı roketler, Ay’a 20 ton ağırlığındaki Orel pilotlu kargo gemisinin, 27 ton ağırlığındaki Ay iniş-kalkış modülünün ve ağırlıkları 27 ile 32 ton arasında değişen Ay üssü modüllerinin taşınması için kullanılacak.

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