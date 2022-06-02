Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gaz ihracatını kısıtladı

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Otomobilden tüketici elektroniğine kadar birçok sektörde yaşanan çip tedarik sorunları, üretimlerin aksamasına neden oluyor.

Birçok çip üreticisi, bu sorunu çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektörden pek de olumlu haberler gelmiyor.

Rusya'dan krizi alevlendirecek hamle

AA'da yer alan habere göre Rus hükümeti, neon dahil çip yapımında kullanılan soy gazların ihracatını 31 Aralık'a kadar kısıtlayacak.

Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli birer üretici oldukları soy gazları, mikroçiplerde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılıyor.