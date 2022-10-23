Bir Rus milletvekili, devlet çalışanlarına WhatsApp yasağı çağrısında bulundu. Rusya, yerli uygulamaların yaygınlaşmasını istiyor.

WhatsApp sahibi Meta, geçtiğimiz mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulundu ve daha sonra finansal izleme ajansı Rosfinmonitoring'in "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesine eklendi .

Meta'nın avukatı, Meta'nın aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu söyledi.

Daha sonra ise Rusya, mart ayında Meta'nın Facebook ve Instagram uygulamalarını ülkede engelledi. Ancak, Ruslar arasında yaygın olarak kullanılan WhatsApp her zaman kullanılabilir durumda kaldı.

Rusya, devlet çalışanları için WhatsApp'ı yasaklamak istiyor

Rus parlamentosunun bilgi politikası komitesi başkan yardımcısı Anton Gorelkin, uygulamayı kişisel olarak sileceğini ve daha geniş bir yasak önereceğini söyledi.

Gorelkin, "Rus devleti ve belediye çalışanları tarafından resmi amaçlarla WhatsApp kullanımına tam bir yasak getirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Rusya, elektronik endüstrisindeki büyük eksiklikleri zaten kabul ediyor. Batı yaptırımları ve yabancı firmaların hızlı yükselişi, teknoloji ithalatına ve çözümlere erişimi engellediği için Moskova, sektörü vergi indirimleri ve tercihli kredilerle güçlendirmeye çalıştı.

Sanayi ve ticaret bakan yardımcısı Vasily Shpak, yabancı telekom üreticileri tarafından boşaltılan pazarın yerli olanlar tarafından doldurulması gerektiğini söyledi.

"Gidenler geri dönmemeli"

Interfax haber ajansının aktardığına göre Shpak, "Geri dönüş olmayacak." diyerek, ülkeden çıkan firmaların boşalttıkları pazarlara geri dönmelerine izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Bu pazar, bizim üreticilerimiz tarafından doldurulmalı" diyen Shpak, "Rusya'nın teknolojik bağımsızlığının temelini" oluşturmak için yerli yazılıma sahip elektronik ürünler kullanılması çağrısında bulundu.