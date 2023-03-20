Rusya, devlet çalışanlarına iPhone'u yasakladı Rusya, devlet başkanlığı çalışanlarına iPhone'u yasakladı ve farklı bir işletim sistemi kullanan telefonların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, devlet başkanlığında çalışan kişilerden iPhone marka telefonlarını, farklı bir işletim sistemiyle çalışan başka bir markanın telefonlarıyla değiştirmeleri istendi.

Devlet başkanlığındaki dört departmanın çalışanlarını kapsayacak karar, gelecek ayın başında uygulanmaya başlanacak

Yasak Moskova'daki yetkililerin yanı sıra, bölgesel yönetimlerde görev alan siyasi yetkililer için de geçerli olacak.

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Kremlin yeni telefon dağıtacak

Mart ayı başlarında Moskova Bölgesi’nde Kremlin içişleri departman çalışanlarının katıldığı seminerde tüm çalışanlara iPhone akıllı telefonları kullanmama talimatı verildiğini yazan Rus Kommersant gazetesi, Kremlin’in çalışanlarının Amerikan teknolojisinden vazgeçmelerini kolaylaştırmak için yeni akıllı telefonlar satın alarak dağıtacağını da yazdı.

Karar, 2024 seçimleri için alındı

Devlet başkanlığı çalışanları için geçerli olacak yasak kararı; yerel politikalar, kamu projeleri, Devlet Konseyi'nin kararlarını uygulama ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi gibi departmanlarda geçerli olacak.

Söz konusu departmanların, Rusya'daki 2024 seçimlerinde aktif şekilde görev alması beklenen çalışanlardan oluştuğu söyleniyor.

Kremlin yönetimi, iPhone telefonların diğer markalara oranla daha fazla casusluk riski taşıdığına inanıyor.

Kararın alındığı toplantıya katılan yetkili isimlerden biri, çalışanlara Android veya Aurora işletim sistemini kullanan telefonlara yönelmelerinin tavsiye edildiği belirtti.

Rusya'da iPhone'lara ilgi azalıyor

2022 yılında Rusya’ya ürün tedariklerini sona erdiren Apple, iPhone'lara olan ilginin azalmasına neden olmuştu.

iPhone’lara paralel ithalat sayesinde erişebilen Rusların iPhone taleplerinin 2021’e kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldığı kaydedildi.