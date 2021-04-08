Rusya, dijital ruble testlerine gelecek yıl başlayacak

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, 2022’de dijital rublenin testlerinin yapılacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, Rusya’nın dijital ruble planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Skorobogatova, “Dijital rubleler tümüyle dijital cüzdanlarda saklanacak. Şahısların ve şirketlerin dijital cüzdanlarında bulundurabilecekleri dijital rublelerin hacmine yönelik herhangi bir sınırlama ise olmayacak.” diye konuştu.

TESTLER GELECEK YIL BAŞLIYOR

Rusya’nın dijital ruble testlerine 2022’de başlayacaklarına işaret eden Skorobogatova, “2022 boyunca testleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında dijital rublenin izleyeceği yol haritasını belirleyeceğiz.” dedi.





Olga Skorobogatova, şahıstan şahısa dijital ruble transferinin ise ücretsiz olmasının planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, dijital para birimleri ve blokzincirdeki gelişmeler sayesinde, SWIFT ödeme sistemine alternatif uluslararası bir sistem geliştirilebileceğini söylemişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Ekim 2020’de yapılan açıklamada, dijital rublenin tedavüle sokulma sürecinin değerlendirildiği kaydedilerek, “Dijital ruble, nakit ve nakit dışı ödemelerle birlikte yeni, ek bir ödeme biçimi haline gelebilir.” denilmişti.

DİJİTAL PARA İLE KRİPTO PARA ARASINDAKİ FARKLAR

Dijital para, sadece dijital ortamda var olan ve elle tutabileceğiniz bir dengi olmayan paralara deniyor. Aslında kripto paraları da dijital paraların alt kümesi olarak gösterebiliriz.

Kripto paralar ise tamamen blokzincir yapılarına dayanıyor. Bu nedenle kripto paralar, kişi veya küçük gruplarca değil, kendilerine has toplulukları tarafından kontrol ediliyor.

Dijital para ile kripto para arasındaki ilk ve en önemli ayrım merkez konusudur. Dijital paralar resmi sayılırlar, yasal açıdan bildiğimiz geleneksel para formları gibi bir otorite tarafından piyasaya sunulurlar, bu nedenle merkezi bir yapıları vardır.



Kripto paraların arkasında ise bir otorite bulunmuyor ve merkeziyetsiz bir yapıda üretiliyorlar.

