Rusya, Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble ceza kesti

Rusya, Facebook ve Telegram’a 27 milyon ruble ceza kesti

Rus mahkemesi, Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, Telegram mesajlaşma uygulamasına da 10 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle, şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne vardı.

27 MİLYON RUBLE CEZA

Sonuçlanan davada, Facebook’a 17 milyon (276 bin dolar), Telegram’a ise 10 milyon ruble (139 bin dolar) para cezası kesildi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

Örneğin, geçtiğimiz ay yine aynı mahkemede görülen davada, yasaklı içerikleri kaldırmadığı için Facebook'a 26 milyon ruble (361 bin dolar) ceza verilmişti.

