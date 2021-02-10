Rusya Federal Uzay Ajansı: Türkiye ile görüşmeler sürüyor

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay faaliyetlerine yönelik iş birliği için çalışmaların sürdüğü bilgisine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Ajansı Hedefleri’ Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı’nın 10 yıllık programının açıklandığı toplantının ardından, Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) açıklama geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.

"TUA İLE GÖRÜŞMELER YENİ BİR SEVİYEYE GELDİ"

Ajansın, Türk ortaklarla çalışma fırsatı bulmaktan daima memnuniyet duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor.” denildi.

Açıklamada, Rus tarafının Türkiye’den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilerek, “Halihazırda, uzay faaliyetleri alanında iş birliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak iki taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir.” ifadesine yer verildi.