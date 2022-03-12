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    Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan çağrı: Yaptırımları kaldırın

    Roscosmos Başkanı Rogozin, uzaydaki ortaklarına iş birliğiyle ilgili mesaj gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 11:20
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    Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan çağrı: Yaptırımları kaldırın

    Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova yönetimini özellikle ekonomi alanında yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

    Rusya'ya yönelik ambargolar, kendini uzayda da hissettiriyor.

    "YAPTIRIMLARI KALDIRIN"

    ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun işletmecileri arasında olan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), istasyondaki ortaklarından yaptırımları kaldırmalarını istedi.

    Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay alanında faaliyet gösteren Rus işletmelere ve iş müteahhitlerine yönelik ambargoya son verilmesini talep etti.

    RUSYA'YA UZAY AMBARGOSU

    Batılı ülkeler, Rusya'ya havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan teknoloji, ürün ve hizmet satışını durdurma karar almıştı.

    Rogozin, daha önce yaptığı açıklamada, iş birliğini engellemeleri halinde uzay istasyonunu ABD'ye veya Avrupa'ya düşürmeyle tehdit etmişti.

    Rusya Federal Uzay Ajansı ndan çağrı: Yaptırımları kaldırın #1


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