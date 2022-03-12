Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan çağrı: Yaptırımları kaldırın

Roscosmos Başkanı Rogozin, uzaydaki ortaklarına iş birliğiyle ilgili mesaj gönderdi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Moskova yönetimini özellikle ekonomi alanında yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Rusya'ya yönelik ambargolar, kendini uzayda da hissettiriyor.

"YAPTIRIMLARI KALDIRIN"

ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun işletmecileri arasında olan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), istasyondaki ortaklarından yaptırımları kaldırmalarını istedi.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay alanında faaliyet gösteren Rus işletmelere ve iş müteahhitlerine yönelik ambargoya son verilmesini talep etti.

RUSYA'YA UZAY AMBARGOSU

Batılı ülkeler, Rusya'ya havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan teknoloji, ürün ve hizmet satışını durdurma karar almıştı.

Rogozin, daha önce yaptığı açıklamada, iş birliğini engellemeleri halinde uzay istasyonunu ABD'ye veya Avrupa'ya düşürmeyle tehdit etmişti.