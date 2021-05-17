Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor

Rusya, film çekimi için uzaya yönetmen ve oyuncu gönderiyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) film çekimi için yönetmen ve oyuncu gönderileceğini açıkladı

Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirdi.

Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile geçtiğimiz yıl anlaşma sağlamıştı.

Eğer her şey yolunda giderse Cruise, Ekim 2021'de Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak.

RUSYA DA UZAYDA FİLM ÇEKECEK

Rusya ve ABD arasında yeni bir tür uzay yarışı başlıyor. İki ülke, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk film için rekabet edecek.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ve ülkenin en büyük TV kanalı Channel One, ABD'nin Tom Cruise hamlesine karşı kendi kozunu oynayacak.

YÖNETMEN VE OYUNCU UZAYA FIRLATILACAK

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, yönetmen Klim Shipenko ve Rus aktris Yulia Peresild’ın ekim ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) uzun metrajlı film çekimi için gönderileceği ifade edildi.

Ajans, Alyona Mordovina ve Alexey Dudin’in ise yedek ekip olarak seçildiğini açıkladı.

5 EKİM'DE ÇEKİMLER BAŞLAYACAK

İstasyonda film çekecek olan ekibin 1 Haziran itibariyle özel eğitime alınacağı belirtilirken, bu eğitimde yeni metodların da kullanılacağı ve uzaya gönderilecek olan ekibin ekim ayına kadar hazır edileceği aktarıldı.

Film ekibinin, 5 Ekim tarihinde Güney Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-19 uzay aracı ile uzaya gönderilmesi planlanıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusunun, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçan ve tıbbi durumu Dünya’ya dönmesine izin vermeyen hasta bir kozmonotu ameliyat etmek zorunda kalacak olan genç bir kadın cerrahın etrafında döneceği öne sürüldü.

Roscosmos’a göre film, roket ve uzay endüstrisi şirketleri hakkında bazı belgeseller çekmeyi de amaçlayan devasa bir eğitimsel ve bilimsel projenin bir parçası olacak.