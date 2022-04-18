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    Rusya, Google ve Wikipedia'ya para cezası verecek

    Rus mahkemesi, Google ve Wikipedia'nın 'sahte' içerik nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:45
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    Rusya, Google ve Wikipedia'ya para cezası verecek

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

    Özellkle yabancı teknoloji şirketlerini yıllardır yakın takibe alan ve şimdiye kadar milyonlarca dolar ceza kesen Rusya, şimdi de Google ve Wikipedia'yı gözüne kestirdi.

    Google ve Wikipedia'ya uyarı

    Rusya, özellikle Ukrayna gerilimi nedeniyle sosyal paylaşım platformları üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, bir Rus mahkemesi ABD'li internet devi Google'ı ve Wikipedia sahibi Wikimedia Foundation'ı Ukrayna saldırısı hakkında "sahte" olduğunu söylediği bilgileri silmedikleri için para cezasıyla tehdit etti.

    Rusya'nın iletişim gözlemcisi yaptığı açıklamada, Google'ın Moskova'nın yasa dışı kabul ettiği YouTube içeriğini silmediği için para cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

    google wiki


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