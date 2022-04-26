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    Rusya, Google'ın 7 milyon dolar değerindeki varlığına el koyacak

    Moskova Tahkim Mahkemesi, Google'a ait Rusya'daki 7 milyon dolar değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.
    • 26.04.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:55
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    Rusya, Google'ın 7 milyon dolar değerindeki varlığına el koyacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

    Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulayan ve Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesini engelleyen Google, Rusya'nın hedefinde.

    7 milyon dolarlık varlığına el koyulacak

    AA'da yer alan habere göre Moskova Tahkim Mahkemesi, Rusya'nın önde gelen televizyon şirketlerinden Gazprom Media'nın YouTube aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

    Mahkeme, YouTube'un Gazprom Media’ya ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle Google'a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

    google


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