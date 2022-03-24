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    Rusya, Google’ın haber toplama servisinin erişimini engelledi

    Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google’ın haber toplama servisi news.google'ı erişime kapattı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 04:09
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    Rusya, Google’ın haber toplama servisinin erişimini engelledi

    Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonları devam ederken bazı sosyal medya platformlarının yanı sıra batılı medya kuruluşları ve haber toplama servislerine de engellemeler devam ediyor.

    NEWS. GOOGLE DA ENGELLENDİ

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’ndan (Roskomnadzor) yapılan yeni açıklamada, Google’ın haber toplama servisi olan news.google’a erişimin engellendiği duyuruldu.

    Rusya, Google’ın haber toplama servisinin erişimini engelledi #1

     

    "SAVAŞA DAİR YANLIŞ BİLGİ VE HABERLER UYAILIYOR"

    Açıklamada Google’ın bu servisi üzerinden Ukrayna’daki savaşa dair yanlış bilgi ve haberlerin yayıldığı savunularak, “Rus Başsavcılığının talebi üzerine Roskomnadzor, ülkedeki news.Google İnternet hizmetine erişimi kısıtladı. Sözü edilen Amerikan çevrimiçi haber kaynağı, özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında güvenilmez bilgiler içeren çok sayıda yayına ve materyale erişim sağladı” denildi.


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