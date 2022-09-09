Rusya, Japonya'yı siber saldırılarla esir aldı

Japonya hükümetinin internet portalına saldıran Rus hackerlar, şimdi de ülkedeki kurumlara saldırmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ruslar, Japonya'ya saldırmaya devam ediyor

Rus yanlısı hacker grubu Killnet, birkaç gün önce Japonya hükümetinin internet portalına saldırarak çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef almıştı.

AA'da yer alan habere göre grup, dün gece "Japonya'nın anti-Rus kampanyasına karşı savaş ilan edildiği ve Tokyo'daki metro ağını durduracakları" mesajını yayıNladı. Ardından Tokyo Metro ve Osaka Metro firmaları erişilemez hale getirildi.



Olayda, üyelerin kısa sürede birçok kaynaktan veri yığınları göndererek, ağı etkisizleştirdiği "DDoS tip" siber saldırı yöntemi kullanıldı.

Killnet hacker grubunun adı, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ait web sitelerine yönelik bir dizi siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti.