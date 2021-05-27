Rusya, Jüpiter'e gidecek aracına nükleer reaktör kuracak

Rusya; Ay'a, Venüs'e ve Jüpiter'e nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı fırlatmayı planlıyor.

2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen NASA, bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini gündemine almıştı.

Böylece 225 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen'e yapılacak yolculuğun süresi en az yarı yarıya azaltabilecek.

Önümüzdeki yıllarda benzer bir adım ise Rusya'dan gelecek. Rusya; Ay'a, Venüs'e ve Jüpiter'e göndereceği uzay aracına nükleer bir reaktör yerleştirecek.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, söz konusu aracın 2030'da gezegenler arası bir görev için fırlatılacağını duyurdu.

NÜKLEER MODÜLE SAHİP OLACAK

Rus araştırmacıların tasarladığı yeni araçta, "Zeus" adlı enerji modülü yer alacak. Mobil bir nükleer enerji santrali olan bu modül, ağır yüklerin derin uzayda ilerleyebilmesi için yeterli enerji üretmek üzere tasarlandı.

Görev planına göre uzay aracı, önce Ay'a yaklaşacak, sonra son varış yeri Jüpiter'e doğru yön değiştirmek için Venüs'e yönelecek ve gezegenin kütleçekim kuvvetinden yararlanacak.

Roscosmos'un uzun vadeli programlar yöneticisi Alexander Bloshenko, görevin tamamının 50 ay süreceğini söylüyor.

NÜKLEER YAKITIN ÖNEMİ

Şu anda uzay araçlarının çoğu, hızlanmak için Güneş enerjisini veya gök cisimlerinin kütleçekim kuvvetini kullanıyor. Ancak bu teknoloji, astronotların Mars'a olası gidiş-dönüşünün üç yıldan fazla sürmesine neden olacak.

Nükleer yakıtla çalışan roketler ise kimyasal motorlara kıyasla iki kat daha güçlü bir şekilde çallışıyor ve daha az sürede daha fazla yol alınmasını sağlıyor.

Yolculuk süresinin kısalmasıyla, astronotların uzay radyasyonuna daha az maruz kalacakları belirtiliyor.