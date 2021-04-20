Rusya, kendi uzay istasyonunu kurmaya başladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını bildirdi.

2025 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu görevinden ayrılma kararı alan Rusya, kendi uzay istasyonunun inşası için çalışmalara başladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını Twitter üzerinden resmen açıkladı.

İLK MODÜLÜ PAYLAŞTI

Twitter hesabından yeni uzay istasyonunun kurulumuyla ilgili görüntü paylaşarak, "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı." ifadelerini kullanan Rogozin, modüllerin 2025'te fırlatılacağı bilgisini verdi.

Rusya, uzay istasyonu için ilk modülü hazırladı - VİDEO





"ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA FELAKET YAŞANABİLİR"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığını belirterek "Kozmonotların hayatını tehlikeye atamayız. İstasyon yapısı ve demirin eskimesi durumu, geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabilir. Buna izin verilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığını söyleyen Borisov, bu istasyonun Ay'ın ve etrafındaki alanın incelenmesiyle ilgili uçuşlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

"ULUSLARARASI ORTAKLAR DA KATILABİLİR"

Borisov, Rusya'nın yeni istasyon projesini yapmaya gücünün yeteceğini ancak projeye uluslararası ortakların da katılabileceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 18 Nisan'da ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını açıklamıştı.