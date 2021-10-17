Rusya: Kripto madencileri daha fazla fatura ödemeli

Rusya enerji bakanı Nikolay Shulginov, kripto para madencilerinin normal vatandaşlardan daha fazla para ödemesi gerektiğini söyledi.

Bildiğiniz gibi Çin, geçtiğimiz aylarda kripto para madenciliğini yasaklamış ve madencileri ülkeden kovmuştu. Bunun üzerine madenciler, başta ABD olmak üzere farklı bölgelere göç etmişti.

Rusya enerji bakanı Nikolay Shulginov, geçtiğimiz günlerde TASS ajansına yaptığı açıklamada, kripto para madencilerinin elektrik şebekesinin güvenilirliğini korumak için hane halkından daha fazla fatura ödemesi gerektiğini söyledi.

Enerji Bakanlığı çözümler üzerinde çalışıyor; ancak Shulginov, herhangi bir yasa tasarısının veya direktifin yakında uygulanıp uygulanmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

HANELERDE MADENCİLİK YAPILIYOR

Açıklama, Sibirya’da kripto madencileri arasında popüler bir bölge olan Irkutsk valisinin, madencilerin faaliyetlerini konutlarda yürüttüklerinden ve büyük miktarda enerji tükettiklerinden şikayet etmesinden kısa bir süre sonra geldi.

TÜKETİM YÜZDE 159 ARTTI

Irkutsk Valisi Igor Kobzev, bu hafta başlarında başbakan yardımcısı Alexander Novak’a yazdığı mektupta, bölgedeki elektrik tüketiminin geçen yıldan bu yana yüzde 159 arttığını söyledi.

Kobzev, bunun sorumlusu olarak yasa dışı madenciliği ve Çin’den gelen madencileri suçladı.

Bölgedeki büyük bir madencilik çiftliği olan BitRiver’ın sözcüsü Roman Zabuga, artan Bitcoin fiyatının yanı sıra; kripto madenciliğinin de geliştiğini söyledi.

Zabuga, “Bu madenciler, aslında bölgesel hükümet tarafından sübvanse edilen fiyat üzerinden; haneler için elektriği iş amaçlı kullanıyor.” dedi ve gelecekte madenciler için özel tarifelerin getirilebileceğinin sinyallerini verdi.