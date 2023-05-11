Rusya, LGBT propagandası yaptığı için Google'a ceza verdi Rusya, Google'a 'LGBT propagandası' ve 'yanlış bilgi' nedeniyle para cezası verildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

Geçen yıl boyunca Moskova, Rus internet kullanıcılarının internette gördükleri üzerinde kontrolü artırma çabasının bir parçası olarak, Batılı teknoloji şirketlerine düzinelerce para cezası verdi. Söz konusu cezalar, yeni yılda da devam ediyor.

Bir Rus mahkemesi, Google şirketine, "LGBT propagandası" yaptığı ve Rusya'nın Rusya'daki askeri harekatı hakkında "yanlış bilgi" verdiği belirtilen YouTube videolarını silmediği için 3 milyon ruble (38 bin 600 dolar) para cezasına çarptırdı.

Yeni yasaya göre, eşcinselliği halka açık yerlerde, internette, kitaplarda veya filmlerde yayan kişiler veya kurumlar, para cezasına çarptırılıyor.

Google videoları kaldırmayı reddetti

TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rus savcılar, Google'ın YouTube'da yayınlanan ve Moskova tarafından "yabancı ajan" olarak kabul edilen bir blog yazarının eşcinsel çiftlerin nasıl çocuk yetiştirdiği ve St. Petersburg'daki LGBT topluluğu hakkında paylaştığı video da dahil olmak üzere, birkaç videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.