Rusya nedeniyle Avrupa'nın Mars görevi ertelenebilir

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), eylülde Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iptal edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması, dünya çapındaki kurumları da etkilemeye başladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), eylülde Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı Rosalind Franklin’in, ertelenmesi gündemde.

ESA’dan yapılan açıklamada, İngiltere yapımı Rosalind Franklin uzay aracının fırlatılma projesinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Yaptırımlar ve şartların, Rosalind Franklin’in fırlatılmasına dair büyük bir soru işareti oluşturduğu vurgulanarak, "Ukrayna’daki savaşın insani kurbanları ve trajik sonuçları nedeniyle üzüntü içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ESA’nın sadece uzay programlarıyla ilgili konularda değil Avrupa değerlerinin korunmasına tam riayet noktasında da doğru kararlar alınmasına öncelik verdiği aktarıldı.

RUS ROKETİYLE FIRLATILACAKTI

Rusya’yla yürütülen bir projenin parçası olan Rosalind Franklin’in eylülde bir Rus roketiyle fırlatılması ve 8 ay sonra Rus donanımı kullanılarak Mars’a inmesi planlanıyordu.

Rus uzay ajansı Roscosmos, hafta sonu yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ekonomik yaptırımlarına karşılık olarak Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Kourou Uzay Üssü'nden Rus Soyuz roketlerinin fırlatılmasını askıya alacağını ilan etmişti.

DNA’nın yapısını keşfeden bilim insanlarından biri olan İngiliz Rosalind Franklin’in adı verilen uzay aracının fırlatılması için eylül sonu ekim başını kapsayan 10 günlük dar bir zaman sınırı bulunuyor. Bu aralık kaçırılırsa gezegenlerin konumu nedeniyle fırlatmanın 26 ay daha ertelenmesi gerekecek.