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    Rusya, Putin'i savunmaları için TikTok fenomenlerine para ödüyor

    Rusya, Putin hükümetinin işgalini tanıtan ve öven videolar paylaşmaları için TikTok fenomenlerine ödeme yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 10:42
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    Rusya, Putin'i savunmaları için TikTok fenomenlerine para ödüyor

    Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle aralarında TikTok'un da bulunduğu birçok sosyal medya şirketi yaptırım kararı almıştı.

    Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, iki Rus devlet medya kuruluşu olan Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarını AB genelinde engellemişti.

    RUSYA, FENOMENLERE PARA ÖDÜYOR

    Rusya, savaş propagandası yapmaları ve Putin'e destek vermeleri için TikTok fenomenlerine para ödüyor.

    Bir Telegram kanalında içerik oluşturuculara neyi, ne zaman yayınlayacaklarını, hangi hedeflere ulaşmaları gerektiği söyleyen Rusya, iletişimi  devlet destekli gazeteciler aracılığıyla gerçekleştiriyor.

    putin tiktok

    TikTok, Kremlin yanlısı kampanya hakkında yorum yapmayı reddederken, New York merkezli yayıncı Vice, söz konusu Telegram grubunun birkaç gün önce aniden kapandığını söylüyor.

    Rusya, savaşın başlamasıyla birlikte Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları engellemiş, büyükelçilik hesapları aracılığıyla yanlış bilgiler yayınlamış ve savaşla ilgili yapılan bazı haberleri ve medya raporlarını suç saymıştı.


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