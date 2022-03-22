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    Rusya siber ordu kuracak

    Rusya'da yazılımcıların yabancı şirketlere gitmelerini önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla “siber ordu” kurulması teklif edildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 23:26
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    Rusya siber ordu kuracak

    Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, dijital ortamda da etkisini hissettiriyor. Ukrayna ve Rusya tarafından karşılıklı siber saldırılar gerçekleştirilirken, Rusya'nın da kendisine yaptırım uygulayan ülkelere yönelik kjapsamlı bir siber saldırıda bulunabileceği konuşuluyor.

    Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Rusya'da bir "siber ordu" kurma yönünde adımlar atılmaya başladı.

    "SİBER ORDU KURMALIYIZ"

    Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Vasiliy Şpak, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, yaptırımların uygulandığı Rus bilişim sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

    Rusya’nın siber alanda askeri bir yapı kurması gerektiğini belirten Şpak, “Devletin güvenlik ve savunma amaçlı bir siber ordu kurması son derece doğru olur. Böylelikle yazılımcılara istihdam sağlamış oluruz. Hem profesyonel anlamda hem de vatanseverlik anlamında kendilerini geliştirmiş olurlar.” dedi.

    Rusya siber ordu kuracak #1

    "YAZILIMCILARIMIZ ÜLKEDE KALIR"

    Şpak, böyle bir adımın, yazılımcıların yabancı şirketlerde çalışma isteklerini de azaltacağını savunarak, “Böyle bir adım atılırsa, vatanlarını yüksek maaşlı yabancı şirketler için bırakıp gitmeden önce 10 defa düşüneceklerini umuyorum.” diye konuştu.

    Rusya siber ordu kuracak #2

    BİDEN, RUSYA SİBER SALDIRI HAZIRLIĞINDA" DEMİŞTİ

    ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın yaptırımlara karşı kapsamlı bir siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Biden’ın suçlamasını reddederek, “Rusya, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor.” ifadesini kullanmıştı.

    Rusya siber ordu kuracak #3

    Rusya siber ordu kuracak #4


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