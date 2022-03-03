Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
616.001
-0.16%
BTXN Coin
36.20
-2.68%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Rusya, Starlink rakibi OneWeb uydularını esir aldı

    İngiliz uydu şirketi OneWeb, Rusya'nın kontrolünde olan Kazakistan'daki Baykonur üssündeki tüm fırlatmaların iptal edildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Starlink rakibi OneWeb uydularını esir aldı

    SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

    İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait uydular, Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılıyor.

    RUSYA, FIRLATMALARI DURDURDU

    İngiliz uydu şirketi OneWeb, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden tüm fırlatmaları askıya aldığını söyledi.

    Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, 36 adet OneWeb uydusu taşıyan bir Soyuz roketini Baykonur Uzay Üssü'nde sebepsiz yere bekletiyor.

    oneweb

    RUSYA, GÜVENCE İSTEDİ

    Bir Interfax raporuna göre Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin; OneWeb'in, uydularını Rusya'ya karşı kullanmayacağına dair garanti vermesini istedi.

    Ayrıca Rusya, OneWeb'in ana paydaşlarından biri olan İngiliz hükümetinin de firmadaki hisselerini satmasını istedi ve bu talepler karşılanmazsa fırlatmanın planlandığı tarihte gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    OneWeb'de hisse sahibi olan İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı ve sebepsiz yere işgali ışığında, Rus iş birliğini içeren tüm diğer projelere katılımımızı gözden geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

    İNGİLTERE, ONEWEB'İ İFLASTAN KURTARMIŞTI

    OneWeb, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığı için iflasını duyurmuştu.

    Ardından İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kasım ayında OneWeb'i satın alarak iflastan kurtarmıştı.

    2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra internet uydularına yatırım yapmaya devam ediyor.

    oneweb


    İlginizi Çekebilir

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada Al-Sat Nasıl Yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    ABD'li kanaldan, İstanbul özrü
    Medya

    ABD'li kanaldan, İstanbul özrü

    Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı
    Magazin

    Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı

    Görüş Bildir