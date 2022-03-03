Rusya, Starlink rakibi OneWeb uydularını esir aldı

İngiliz uydu şirketi OneWeb, Rusya'nın kontrolünde olan Kazakistan'daki Baykonur üssündeki tüm fırlatmaların iptal edildiğini duyurdu.

SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait uydular, Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılıyor.

RUSYA, FIRLATMALARI DURDURDU

İngiliz uydu şirketi OneWeb, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden tüm fırlatmaları askıya aldığını söyledi.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, 36 adet OneWeb uydusu taşıyan bir Soyuz roketini Baykonur Uzay Üssü'nde sebepsiz yere bekletiyor.

RUSYA, GÜVENCE İSTEDİ

Bir Interfax raporuna göre Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin; OneWeb'in, uydularını Rusya'ya karşı kullanmayacağına dair garanti vermesini istedi.

Ayrıca Rusya, OneWeb'in ana paydaşlarından biri olan İngiliz hükümetinin de firmadaki hisselerini satmasını istedi ve bu talepler karşılanmazsa fırlatmanın planlandığı tarihte gerçekleşmeyeceğini söyledi.

OneWeb'de hisse sahibi olan İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı ve sebepsiz yere işgali ışığında, Rus iş birliğini içeren tüm diğer projelere katılımımızı gözden geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE, ONEWEB'İ İFLASTAN KURTARMIŞTI

OneWeb, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığı için iflasını duyurmuştu.

Ardından İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kasım ayında OneWeb'i satın alarak iflastan kurtarmıştı.

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra internet uydularına yatırım yapmaya devam ediyor.