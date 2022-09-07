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    Rusya, Starlink rakibi OneWeb uydularını esir aldı: 230 milyon dolar zarar

    OneWeb, Rusya'daki operasyonları askıya aldıktan sonra şirketin uydu ekipmanına Rusya tarafından el koyulmuştu. Şirketin zararı 230 milyon doları aştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 09:18
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    Rusya, Starlink rakibi OneWeb uydularını esir aldı: 230 milyon dolar zarar

    SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

    İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait uydular, Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılıyordu.

    Rusya, fırlatmaları durdurmuştu

    İngiliz uydu şirketi OneWeb, Ukrayne geriliminin ardından Rusya'nın Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden tüm fırlatmaları askıya aldığını söylemişti.

    Ayrıca Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, 36 adet OneWeb uydusu taşıyan bir Soyuz roketini Baykonur Uzay Üssü'nde esir almıştı.

    oneweb

    OneWeb, 230 milyon dolar zarar etti

    İngiltere merkezli uydu şirketi OneWeb, bu yılın başlarında bir Rus tesisinden planlanan fırlatmaların iptal edilmesinin ardından 230 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı.

    Kısmen İngiltere hükümetine ait olan şirket, dünyanın en uzak bölgelerine yüksek hızda internet sunmak için 650 uydu ile Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) takımyıldızı inşa ediyor.

    Rusya güvence istemişti

    Dönemin Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin; OneWeb'in, uydularını Rusya'ya karşı kullanmayacağına dair garanti vermesini istedi.

    Ayrıca Rusya, OneWeb'in ana paydaşlarından biri olan İngiliz hükümetinin de firmadaki hisselerini satmasını istedi ve bu talepler karşılanmazsa uydulara el koymaya devam edeceklerini belirtti.

    OneWeb'de hisse sahibi olan İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı ve sebepsiz yere işgali ışığında, Rus iş birliğini içeren tüm diğer projelere katılımımızı gözden geçiriyoruz." açıklamasıyapılmıştı.


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