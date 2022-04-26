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    Rusya, TikTok'a para cezası verdi

    Rusya, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a 2 milyon ruble para cezası kesti.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:39
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    Rusya, TikTok'a para cezası verdi

    Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırması nedeniyle birçok şirket yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, iki Rus devlet medya kuruluşu olan Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarını AB genelinde engellemişti.

    Rusya'dan TikTok'a ceza

    Moskova’da mahkeme, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’a “eş cinselliğe övgü” içeren içerikleri silmediği gerekçesiyle 2 milyon ruble (27 bin dolar) para cezası verdi.

    2013 yılında Rusya’da yürürlüğe giren bir yasa ile “geleneksel olmayan cinse ilişkiyi övmek” yasaklanmıştı.

    Konuyla ilgili TikTok cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, Rusya daha önce Google ve YouTube gibi teknoloji devlerine yasaklı içerikleri silmedikleri gerekçesiyle benzer cezalar vermişti.

    tiktok


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